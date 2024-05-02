هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

شهدت منطقة المنيب حادثا مثيرا بعدما شاهد اهالي احدى المناطق شابا يتسلق مواسير عقار نزولا اللى الارض عاريا ليتم الامساك به ويتبين انه عشيق سيدة متزوجة ضبطهما زوجها في وضع مخل على سرير الزوجية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بامساك أهالي المنيب شابا عاريا اثناء نزوله على مواسير العقار، انتقلت على الفور قوة من قسم شرطة الجيزة لمسرح البلاغ لفحص تفاصيل الواقعة.

أسفرت التحريات ان الشاب يعمل جزار يرتبط بعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وأثناء وجوده بمنزلها وممارسة الرذيلة عاد زوجها سائق توك توك من عمله مبكرا فشاهدهما في ذلك الوضع الفاضح وقبل التشاجر قفز العشيق من النافذة متسلقا المواسير نزولا من الطابق السادس الى الشارع واصطدم عدة مرات بالحوائط والمواسير ما اصابة بكدمات وجروح.

ألقت قوات الأمن القبض على العشيق والزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.