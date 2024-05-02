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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة لإنشاء مدارس فنية في حدائق أكتوبر

هشام حسين، عضو مجلس
هشام حسين، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، باقتراح برغبة إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إنشاء مدارس ثانوية فنية في منطقة حدائق أكتوبر لاستيعاب الكثافات الطلابية في هذه المناطق.

وقال النائب إن أقرب مدرسة ثانوية فنية لمنطقة حدائق أكتوبر تبعد نحو 40 كيلو مترا، وهو الأمر الذي يجعل هناك صعوبة بالغة على الطلاب في مناطق “ابنى بيتك”، ومشروع 1185 عمارة، ومشروع دهشور، ومشروع 262 عمارة، ومشروع 247 عمارة، ومشروع 645 عمارة، ومدينة الفردوس، وهرم سيتي، والعديد من الكمبوندات بمدينة حدائق أكتوبر.

 

وأكد أن هناك الكثير من المحاولات تمت في هذا الشأن من أجل تخصيص مكان لإنشاء مدرسة ثانوي بحدائق أكتوبر، ولكن دون تحرك، حيث يتم الرد بأن هناك أراضي مخصصة ولكن في انتظار قرار البناء.

وأشار هشام حسين، إلى معاناة طلاب المدارس الفنية في الوصول إلى المدارس الموجودة في أكتوبر والشيخ زايد والهرم.

وقال عضو مجلس النواب إنه في ظل تزايد السكان في مناطق حدائق أكتوبر، أصبح من الضروري إنشاء مدارس ثانوية فنية تجارية، صناعية، فندقية، وتعليم نموذجي "مبارك كول" سابقا.

وطالب النائب هشام حسين، الحكومة باتخاذ ما يلزم بشأن تحديد المناطق التي سيتم فيها إقامة هذه المدارس، وكذلك التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لتوفير الدعم المطلوب وتلبية احتياجات أهالي حدائق أكتوبر من مدارس التعليم الفني.

هشام حسين مجلس النواب أكتوبر المجتمعات العمرانية حدائق أكتوبر

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