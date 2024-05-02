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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

النابت
النابت

الفول النابت والفول المدمس هما نوعان مختلفان من نفس البقوليات، ولكن لهما فوائد وقيمة غذائية مختلفة، إليك الفرق بينهما والقيمة الغذائية لكل منهما، بحسب ما نشره موقع webmd.

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الفول النابت

الفول النابت هو الفول الذي يتم حصاده وتناوله في مرحلة نموه المبكرة عندما تكون البذور قد نمت وطورت جذورًا وأوراقًا صغيرة.
يُعتبر الفول النابت غنيًا بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن.
يحتوي الفول النابت على فيتامين ج (الأسكوربيك) وفيتامين أ (البيتا كاروتين).
يعتبر الفول النابت من الأطعمة المفيدة للهضم وصحة الأمعاء بسبب احتوائه على الألياف الغذائية.
القيمة الغذائية المقدرة لكوب (حوالي 170 جرام) من الفول النابت المطبوخ:

السعرات الحرارية: حوالي 187 سعرة حرارية.
البروتين: حوالي 13 غرامًا.
الدهون: حوالي 0.8 غرام.
الكربوهيدرات: حوالي 35 غرامًا.
الألياف: حوالي 16 غرامًا.

الفول المدمس

 الفول المدمس

الفول المدمس هو الفول الذي يتم تسويته وطهيه بعد أن يتم تجفيفه وإزالة القشور الخارجية.
يعتبر الفول المدمس مصدرًا جيدًا للبروتينات والألياف والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
يحتوي الفول المدمس على فيتامينات مثل فيتامين ب1 (ثيامين) وفيتامين ب6 (البيريدوكسين).
القيمة الغذائية المقدرة لكوب (حوالي 256 جرام) من الفول المدمس المطبوخ دون أضافة زيوت أو توابل:

السعرات الحرارية: حوالي 230 سعرة حرارية.
البروتين: حوالي 14 غرامًا.
الدهون: حوالي 0.9 غرام.
الكربوهيدرات: حوالي 45 غرامًا.
الألياف: حوالي 15 غرامًا.


يجب ملاحظة أن القيم الغذائية المذكورة هي تقديرات تقريبية وقد تختلف اعتمادًا على طريقة الطهي والمصدر الذي تأتي منه المعلومات الغذائية.

باختصار، الفول النابت والفول المدمس يحتويان على فوائد غذائية مختلفة، الفول النابت يحتوي على مزيج متنوع من العناصر الغذائية والفيتامينات، بينما الفول المدمس يحتوي على مستويات أعلى من البروتين والكربوهيدرات.

من الجيد تضمين كلا النوعين في نظامك الغذائي للاستفادة من فوائدهما المختلفة، يمكن تناول الفول النابت في السلطات والسندويشات والشوربات، في حين يمكن استخدام الفول المدمس في تحضير الهمبرجر والفلافل والعديد من الأطباق الشرقية والعالمية الأخرى.

ومهما كان النوع الذي تختاره، يجب أن تضمن طهو الفول بطرق صحية مثل الغلي أو البخار أو الشواء، وتجنب إضافة كميات كبيرة من الدهون أو الملح أو التوابل الزائدة.

يُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي تغذية للحصول على نصائح ملائمة لاحتياجاتك الغذائية الخاصة.

الفول الفول النابت الفول المدمس مرحلة نموه المبكرة السعرات الحرارية

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