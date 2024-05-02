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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنتجه للقضاء .. أحمد سليمان يفجر مفاجأة نارية بشأن الزمالك

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عضو مجلس إدارة الزمالك احمد سليمان  عبر حسابه بموقع فيسبوك. 

و قال أحمد سليمان : صرفنا 7 مليون دولار وسنتجه للقضاء ضد مجلس الزمالك السابق.

علي الجانب الاخر تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية ، ويلتقي الفريق  نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

احمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك أخبار أزمة صفقات الزمالك ميزانية الزمالك أزمة الزمالك

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