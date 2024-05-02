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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: نظرية الردع الإسرائيلي اهتزت بقوة بعد السابع من أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المنطقة تمر بلحظة فارقة، فالعديد من القواعد التي كانت تحكم الإقليم والنظام الدولي اهتزت منذ السابع من اكتوبر، وما أعقبه من الغزو الإسرائيلي في قطاع غزة ، فنظرية الردع الإسرائيلي اهتزت بقوة وقواعد الاشتباك اختلفت، وهذا واضح من قيام طهران بضرب تل أبيب لأول مرة.


وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن هذا الصراع أظهر ضعف الولايات المتحدة كقوى عظمى، وعدم قدرتها على ممارسة ضغوط على التقدم إلى الإمام ، وفي المقابل حدث زيادة  في التعاون بين موسكو وبكين، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة أدت لوجود دفعة قوية للقضية الفلسطينية على مستوى العالم. 
 

وأضاف أن هناك جيل جديد في الولايات المتحدة يرى دولة الاحتلال على صورتها الحقيقية، ويُؤمن بالحق في  الفلسطيني في إنشاء دولته، وهذا واضح في المظاهرات الامريكية. 
 

النظام الدولي الولايات المتحدة تل أبيب القاهرة

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