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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

طريقة عمل سلطة الرنجة
طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان

طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون، وهي وجبة منعشة ومليئة بالنكهات المميزة.

وتعتبر مناسبة الاحتفال بشم النسيم هي وقت مناسب لتحضير هذه السلطة اللذيذة للشيف نجلاء الشرشابي:

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المكونات لطريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان

2 رنجة 

خس
2 حبة رمان مفصص
1 حبة ليمون، عصيره
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان

قم بخلي الرنجة جيدًا وقطعها إلى قطع صغيرة.
قم بتجهيز الرمان عن طريق فصل حبات الرمان عن القشور والبذور.
في وعاء كبير، قم بخلط قطع الرنجة وحبات الرمان معًا.
في وعاء صغير، قم بخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح والفلفل حسب الذوق.
صب خليط الليمون والزيت فوق الرنجة والرمان، وقم بتحريكها بلطف لضمان توزيع الصلصة.
قم بتذوق السلطة وضبط الملح والفلفل حسب الرغبة.
قدم سلطة الرنجة بالرمان والليمون على طبق التقديم واستمتع بها فورًا.
تُعد سلطة الرنجة بالرمان والليمون ممتازة لتناولها كوجبة خفيفة أو جانبية مع الوجبات الرئيسية، إنها توفر توازنًا رائعًا بين النكهات المنعشة والحموضة والحلاوة، قد ترغب في إضافة بعض الزبيب أو الجوز المفروم لزيادة النكهة والقوام، استمتع بتحضيرها وتناولها مع العائلة والأصدقاء في مناسبة شم النسيم!

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