شبانة: الزمالك يحاول تسوية قضية باتشيكو.. ومفاوضات مع لاعب الطلائع

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك بدأت التجهيز لرحلة المغرب من أجل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ياسر حمد مدافع الزمالك أصبحت فرصته صعبة في الموسم المقبل، وحال عدم حل مشكلة القيد، فقد يستمر مع الفريق الموسم المقبل.

وأضاف: "الزمالك يسعى للتعاقد مع عبدالرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش، في ظل اقتراب رحيل محمد أشرف روقا".

وتابع: "الزمالك قدم عرضا للمدرب البرتغالي باتشيكو من أجل حل الخلاف وانهاء القضية، في ظل مطالب البرتغالي بالحصول على 1.2 مليون دولار، بينما عرض الزمالك 600 ألف دولار".

وأتم: "محامي الزمالك أكد أن فرصة باتشيكو كبيرة في الفوز بالقضية، لكن هناك محاولات لإقناع المدرب بالحضور للقاهرة والحصول على 600 الف دولار على قسطين، كل قسط 300 ألف دولار".