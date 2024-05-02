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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تطلع المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية

صدى البلد

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم حيث يتطلع المستثمرون إلى المزيد من أرباح الشركات المقرر صدورها وبيانات العمل الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

أضافت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 59 نقطة أو 0.2%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

وفي التعاملات الممتدة، ارتفع سهم شركة Qualcomm لصناعة الرقائق بأكثر من 3% بفضل أرباح معدلة أفضل من المتوقع وتوجيهات قوية للإيرادات. وانخفض سهم خدمة توصيل المطاعم DoorDash بأكثر من 15% بعد الإعلان عن خسارة أكبر للسهم مما توقعته وول ستريت.

جاءت هذه التحركات في أعقاب يوم متقلب في وول ستريت حيث كان رد فعل المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. في المؤتمر الصحفي الذي تمت مراقبته عن كثب، استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل أساسي رفع أسعار الفائدة باعتباره الخطوة التالية للبنك المركزي، على الرغم من وجود علامات قليلة مؤخرًا على تخفيف التضخم.

قفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1% عند أعلى مستوياتها خلال الجلسة، لكنها هدأت بشكل كبير مع اختتام جلسة الأربعاء المليئة بالمطبات. أنهى مؤشر داو جونز مرتفعًا بنسبة 0.2% تقريبًا، في حين أنهى مؤشر S&P 500 وناسداك المركب الجلسة بانخفاض بنسبة 0.3% تقريبًا.

إن تركيز باول على الخطوة التالية للبنك المركزي من المحتمل ألا تكون ارتفاعًا "يجب أن يكون مهدئًا للأسواق المالية"، وفقًا لإريك فينوغراد، مدير أبحاث اقتصاد السوق المتقدمة في AllianceBernstein. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد متى قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي فعليًا في خفض تكاليف الاقتراض، وهو السؤال الذي كان على رأس أولويات المتداولين.

وقال فينوغراد: «الارتفاع لفترة أطول هو شعار بنك الاحتياطي الفيدرالي». "لقد تجاوزنا الجزء "الأعلى" إلى الجزء "الأطول"، ما لم يتغير شيء جذري."

وسيترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية بشأن مطالبات البطالة الأسبوعية وإنتاجية العمال في الربع الأول وتكاليف وحدة العمل، بالإضافة إلى أرقام مارس حول العجز التجاري وطلبات المصانع. وتأتي جميع هذه الإصدارات قبل تقرير الوظائف لشهر أبريل الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة.

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