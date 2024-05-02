رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يقدّم درعًا تذكارية للرئيس السيسي |فيديو

قدّم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، درعًا تذكارية للرئيس السيسي باسم نقابات عمال مصر.

وقال محمد جبران في كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي: "لقد وفيتم بعهدكم يا سيادة الرئيس لعمال مصر وكنت سندا لهم وحقوقهم مُتمسكًا بما أنجزوه، والعمال يقفون صفًا واحدة لدعم مسيرة التنمية والبناء بالجمهورية الجديدة".

وأضاف محمد جبران: "الرئيس السيسي وقف سدًا منيعًا أمام كافة محاولات قوى الشر للنيل من أمن واستقرار البلاد".

وتابع محمد جبران: "نعاهدكم يا سيادة الرئيس أن نبذل المزيد من الجهد والعرق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتنعم مصر بالرخاء".