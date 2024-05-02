وزير العمل: نحرص على تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيلها لتولي الوظائف

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تحرص على تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال تأهيلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة لهن، بالإضافة إلى التوعية بالحقوق والواجبات.

وأضاف “شحاتة”، خلال كلمته في عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وزارة العمل تواصل تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً، وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وتابع وزير العمل، "إن الوزارة على العهد قائمة لتنفيذ التوجيهات والمبادرات، راعياً لعمال مصر".