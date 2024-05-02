حسن شحاتة: أنفقنا 812 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن ملف العمالة غير المنتظمة نال اهتماما كبيرا من قبل الدولة، وأن الرعاية الاجتماعية التي تم تقدمها للعمالة غير المنتظمة تقدر بـ 812 مليون جنيه خلال عام، وتعويضات الوفاة وصلت لـ 13 مليون جنيه.

وأضاف وزير العمل، خلال كلمته بـ بعيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إطلاق المنصة للعمالة غير المنتظمة، هدفها تقديم الخدمات للعمال غير المنتظمة.

وكشف عن أن هناك خدمات عمالية كثيرة تمت، وهناك 6 آلاف ندوة تم تقديمها للعمال، وأن هناك حملات تتم على المنشآت من أجل الاطمئنان على العمال.

وتابع أنه تم إطلاق ٨ وحدات تدريب مهني جديدة بالمحافظات ونهدف للوصول إلى مليون متدرب سنويا على المهن التي يحتاجها سوق العمل.



