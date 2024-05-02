فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

اعترفت "أسترازينيكا" لأول مرة بأن لقاحها يمكن أن يؤدي في حالات نادرة جدًا إلى حدوث تخثرات دموية خطيرة، وهذه الآثار الجانبية المحتملة أدت إلى قيام عدد من الأشخاص بمقاضاة الشركة، حيث يطالبون بتعويضات قد تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

أضرار لقاح أسترازينيكا

أوضح الطبيب أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح المصرية، في تصريحات صحفية، أنه لا بد من الاعتراف بأن أي لقاح يمكن أن يسبب آثارا جانبية، كما لا بد أن نعترف أن اللقاحات قضت على الكثير من الأوبئة على مر العصور.

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