عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري الشبكة.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

txt

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 2 مايو 2024

txt

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع


كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم الخميس

و بلغت أسعار الذهب اليوم الخميس فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي ما:-

- سجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3520 جنيها.
- كما بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالي 3080 جنيها.
- وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلي  2640 جنيها.
- فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 حوالي 2053 جنيها.
- فينا بلغ سعر الجنيه الذهب 24640 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس 2 مايو بعد أن أشار الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض معدلات الفائدة في نهاية المطاف.

هذا وارتفع الذهب 0.3% إلى 2325.02 دولار للأونصة، بعد صعوده بأكثر من 1% في الجلسة السابقة فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 2334.40 دولار، وفق «سي ان بي سي».

وثبّت الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة كما كان متوقعاً، وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة، حيث يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.


بيانات التضخم الأخيرة أظهرت أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي شهر ارتفاع معتدل خلال شهر مارس، ليسجل ارتفاع بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات والقراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر السنوي إلى 2.7% من 2.5%.

txt

مفاجأة | عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق

txt

تراجع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار الجديدة


وبالنسبة للمعادن النفسية الأخري ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 26.75 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 953.30 دولار.

أسعار الذهب أخبار إنخفاض أسعار الذهب آخر أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 2 مايو 2024

تراجع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف عن بديل محمد صلاح في الدوري السعودي

7 مايو التطبيق الرسمي.. 2500 جنيه للمتر الحد الأقصى للتصالح فى مخالفات البناء

لابيد يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبوظبي.. ماذا دار بينهما؟

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

شريف عبدالمنعم: إمام عاشور يستحق لقب رجل مباراة الإسماعيلي والأهلي

دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ