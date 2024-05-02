الحق اشتري الشبكة.. تغير مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم الخميس

و بلغت أسعار الذهب اليوم الخميس فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي ما:-

- سجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3520 جنيها.

- كما بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالي 3080 جنيها.

- وصلت أسعار الذهب عيار 18 إلي 2640 جنيها.

- فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 حوالي 2053 جنيها.

- فينا بلغ سعر الجنيه الذهب 24640 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس 2 مايو بعد أن أشار الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض معدلات الفائدة في نهاية المطاف.

هذا وارتفع الذهب 0.3% إلى 2325.02 دولار للأونصة، بعد صعوده بأكثر من 1% في الجلسة السابقة فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 2334.40 دولار، وفق «سي ان بي سي».

وثبّت الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة كما كان متوقعاً، وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة، حيث يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.



بيانات التضخم الأخيرة أظهرت أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي شهر ارتفاع معتدل خلال شهر مارس، ليسجل ارتفاع بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات والقراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر السنوي إلى 2.7% من 2.5%.



وبالنسبة للمعادن النفسية الأخري ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 26.75 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 953.30 دولار.