قيمته 15 مليون دولار.. الأونروا تشكر الجزائر نظير دعمها لصندوق الوكالة

تقدّم المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بالشكر لدولة الجزائر، وثمَّن مبادرتها لدعم الوكالة من خلال تقديم مساهمة مالية بقيمة 15 مليون دولار، والتي من شأنها تمكين الوكالة من مواصلة مهام الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وبحسب ما نشرته الصحف الجزائرية المحلية، فقد قال لازاريني: “يسعدني أن أرى كل هذا الدعم الممتاز للأونروا ولعملنا، بما في ذلك في غزة على مدى الأشهر الماضية ووسط التهديدات الوجودية للوكالة، تقدمت عدة دول لمساعدتنا”.

وكشف المفوض العام للأونروا أن الجزائر تقدّمت هذا الأسبوع بمساهمة سخية للغاية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي، وأكد ذات المسئول أن هذه الجهود تسمح لنا بمواصلة وحماية لاجئي فلسطين والوفاء بتفويضنا.