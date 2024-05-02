في حالة رحيل الشناوي.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حارس الزمالك

نفى الإعلامي أحمد شوبير، صحة التقارير التي تحدثت عن مفاوضات النادي الأهلي مع حارس مرمى الزمالك، محمد صبحي، لتعزيز صفوف الفريق في مركز حراسة المرمى.

وأكد "شوبير"، في تصريحات ببرنامجه "مع شوبير" عبر "أون سبورت إف إم"، أنه لا يوجد أي أساس لهذه الشائعات، مؤكدًا أن الأهلي لم يتفاوض مع محمد صبحي بأي شكل من الأشكال.

صبحي بديلا للشناوي في الأهلي

وبالنسبة لمستقبل محمد الشناوي مع الفريق، أشار شوبير إلى وجود بديل مميز وهو محمود الزنفلي، الذي سيتم تفعيل عقده في حالة رحيل الشناوي عن الفريق.

وختم شوبير تصريحاته بتأكيد أن كل ما يتردد عن المفاوضات مع محمد صبحي ليكون بديلا للشناوي في الأهلي غير صحيح.

الأهلي يواصل تحقيق الانتصارات

فاز النادي الأهلي على الإسماعيلي في مباراة مثيرة بنتيجة ٢-١، ضمن الجولة العشرين من بطولة دوري Nile. وبهذا الفوز، يستعد الفريق لمواجهة فريق الجونة يوم السبت المقبل في نفس البطولة.