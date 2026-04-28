إزالات فورية في المهد لحالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببركة السبع

وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بالمتابعة اليومية ومواجهة كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية والبناء المخالف والتعدي على ممتلكات الدولة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية بنطاق المحافظة تحقيقاً للصالح العام.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع برئاسة صفوت معوض، وبحضور المهندس محمد عجور مدير مديرية الزراعة، والجهات المعنية، إزالة فورية في المهد لحالة تعد على الاراضي الزراعية بناحية جنزور عبارة عن إقامة قاعة أفراح على مساحة ٥٠٠م٢ ، تمثلت في تركيب مواسير حديدية ، إنشاء عدد ٣ بوابات حديدية ، فرش إنترلوك ، وغيرها من الأعمال المخالفة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم التعامل الفوري والإزالة في المهد لحالة تعد على أرض أملاك دولة بناحية بركة السبع غرب على مساحة ١٠٩م٢ ، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وعدم تمكين المتعدي من استكمال مخالفته تحقيقا للصالح العام وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكد المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه مع المتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي والازالة الفورية في المهد.

وشدد علي أن أي تواطؤ سيتم التعامل بحزم وأن الدولة مستمرة في إزالة اي تعد تحقيقا للصالح العام.