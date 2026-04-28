دورة تدريبية بالوادي الجديد لتفعيل منظومة كارت الفلاح والتحصيل الإلكتروني

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، تنظيم دورة تدريبية موسعة لمسئولي الجمعيات الزراعية حول آليات التحصيل النقدي الإلكتروني، بما يسهم في إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، في إطار توجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو استكمال تطوير منظومة كارت الفلاح، وتعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس عماد بحر وكيل المديرية، والمهندس محمد دسوقي المسئول التنفيذي لمنظومة الحيازة الإلكترونية لكارت الفلاح والمشرف العام على وجه قبلي، إلى جانب عدد من القيادات الزراعية والتنفيذية، وبالتعاون مع الجمعية المركزية برئاسة الحاج محمود الشاذلي.

وشارك في فعاليات التدريب السيد محمد فهيم مدير شئون التعاون الزراعي، والمهندسة نجلاء حسن السعداني المدير التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح بالمحافظة، والسيدة ابتسام عبدالجيد مدير الشئون المالية، فضلًا عن مديري إدارات التعاون الزراعي بمراكز الخارجة وباريس والداخلة، ولفيف من المهندسين والمشرفين القائمين على تشغيل ماكينات التحصيل.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، خلال افتتاحه فعاليات الدورة، أهمية الالتزام بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بدقة، مشددًا على ضرورة التركيز أثناء تنفيذ عمليات التحصيل، والاستفادة من التدريب لتلافي أي أخطاء مستقبلية، بما يحفظ حقوق المزارعين والعاملين على حد سواء.

من جانبه، دعا محمد فهيم مسئولي الجمعيات الزراعية إلى المتابعة اليومية الدقيقة لعمليات التحصيل، وضبط الحسابات بشكل منتظم، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية في التعاملات.

وتضمن التدريب شرحًا تفصيليًا قدمه المهندس محمد دسوقي حول آليات استخدام كارت الفلاح في سداد قيمة الأسمدة، إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بعمليات التحصيل النقدي الإلكتروني، والتحديات التي قد تواجه المستخدمين وسبل التغلب عليها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة.

واختُتمت الدورة بفتح باب النقاش والرد على استفسارات المشاركين، وسط إشادة الحضور بمستوى التنظيم وجودة التدريب، مؤكدين أهمية هذه البرامج في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الزراعية بالمحافظة.