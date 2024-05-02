اتحاد النقابات للسيسي: وفيتم بعهدكم للعمال وكنت سندا لهم ولحقوقهم

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يتقدمون للرئيس السيسي بخالص الشكر على اصدار حزمة القرارات الاجتماعية التي ساهمت فى تخفيف أعباء موجة التضخم التي تضرب العالم وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه.

وقال محمد جبران في كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي ، :" لقد وفيتم بعهدكم يا سيادة الرئيس لعمال مصر وكنت سندا لهم وحقوقهم متمسكا بما انجزوه، والعمال يقفون صفا واحدا لدعم مسيرة التنمية والبناء بالجمهورية الجديدة ".

وأضاف محمد جبران :" الرئيس السيسي وقف سدا منيعا أمام كافة محاولات قوى الشر للنيل من أمن واستقرار البلاد ".

وتابع محمد جبران :" نعاهدكم يا سيادة الرئيس أن نبذل المزيد من الجهد والعرق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لتنعم مصر بالرخاء ".