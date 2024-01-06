برلماني: العاصمة الإدارية تعبر عن الجمهورية الجديدة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن العاصمة الإدارية أصبحت واقع وتعبر عن الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "العاصمة الإدارية نالت ما نالت وانتقدت ما انتقدت، لكنها أصبحت اليوم واقع تجاوز كل الانتقادات وتجاوزت كل السهام التي وجهت لها".

أشار الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ،: "أكيد الإخوة الأقباط سعداء بالمنبى الجديد وهو كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية".

وعلق الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معقبا: "زيارة الرئيس السيسي تدل على نجاح دولة 30 يونيو التي قامت على الوحدة الوطنية وأن الجميع إخوات".

