زيادة الصادرات | محمود مسلم يكشف أمورا مهمة تنعش اقتصاد مصر

أكد الدكتور محمود مسلم وكيل لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تواصل الحكومة مع المواطن وعرض الأمور بكل شفافية أمرا في غاية الأهمية، مضيفا أننا في أزمة كبيرة وهى أزمة غزة وتؤثر على مصر اقتصاديا.



وأضاف مسلم، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن حل المشكلة لن يتم إلا بأمرين اهمها زيادة الصادرات، لافتا إلى أن وضع مجلس الوزراء 7 سلع أساسية تحت المراقبة أمرا مهما.



وتابع الدكتور محمود مسلم عضو مجلس النواب، أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع نتيجة لجشع التجار.







