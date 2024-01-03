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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود مسلم يفجر مفاجأة غير متوقعة عن موعد تغيير الحكومة

محمود مسلم عضو مجلس
محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ

رد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على سؤال بشأن موعد حدوث تغيير في الحكومة، وذلك بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

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زيادة الصادرات | محمود مسلم يكشف أمورا مهمة تنعش اقتصاد مصر

وقال محمود مسلم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي يمكن أن يغير في الحكومة في أي وقت متى يشاء، منوها: أرى أن الحكومة ستستكمل حتى تنصيب الرئيس.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حل المشكلة الاقتصادية لن يتم إلا بأمرين اهمها زيادة الصادرات، لافتا إلى أن وضع مجلس الوزراء 7 سلع أساسية تحت المراقبة أمر مهم.


وتابع الدكتور محمود مسلم عضو مجلس النواب، أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع نتيجة لجشع التجار.

محمود مسلم الإعلامية عزة مصطفى الانتخابات الرئاسية 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج صالة التحرير زيادة الصادرات مجلس الشيوخ

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