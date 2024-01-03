محمود مسلم يفجر مفاجأة غير متوقعة عن موعد تغيير الحكومة

رد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على سؤال بشأن موعد حدوث تغيير في الحكومة، وذلك بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال محمود مسلم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي يمكن أن يغير في الحكومة في أي وقت متى يشاء، منوها: أرى أن الحكومة ستستكمل حتى تنصيب الرئيس.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حل المشكلة الاقتصادية لن يتم إلا بأمرين اهمها زيادة الصادرات، لافتا إلى أن وضع مجلس الوزراء 7 سلع أساسية تحت المراقبة أمر مهم.



وتابع الدكتور محمود مسلم عضو مجلس النواب، أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع نتيجة لجشع التجار.