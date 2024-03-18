السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ضخمة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة

استقبل كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي الجديد لدى القاهرة، “إيريك شوفالييه”؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أعرب وزير النقل، عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر والإيجابي بين وزارة النقل المصرية والشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصر في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وكذلك التعاون بين الوزارة، وعدد من الشركات الفرنسية؛ لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في إنشاء الخط الثالث للمترو، وألستوم في تنفيذ مشروعي المونوريل، وعدد من مشروعات تطوير، وتحديث نظم بخطوط السكك الحديدية.

وأشاد وزير النقل، بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة، وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، لافتاً إلي الدور الكبير للجانب الفرنسي لإنشاء شبكة النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى "الخط الأول والثاني والثالث والسادس للمترو – مونوريل شرق وغرب القاهرة".

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة، عن سعادته البالغة لزيارته الأولى لمقر وزارة النقل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيداً بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات النقل المختلفة.

ونوه السفير، بزيارته خلال الأيام القليلة القادمة لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي يتم التعاون فيها بين وزارة النقل المصرية وبين شركة CMA CGM الفرنسية، مشيداً بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة.

وأشار إلى تطلع واهتمام عدد كبير من الشركات الفرنسية للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال النقل البحري، وحيث أوضح وزير النقل أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة النقل البحري وكافة الموانئ المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والذى يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ...الخ ).

ويتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بمصر، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر.

وأكد وزير النقل، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا، إضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخط السادس للمترو وكذلك مشروعات تطوير نظم الإشارات المختلفة ومشروعي المونوريل الجاري تنفيذها.

وفي ختام الاجتماع، قام السفير الفرنسي بتسليم وزير النقل، خطابا من "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حول عدد من موضوعات التعاون المشتركة، ودعوة وزير النقل لزيارة فرنسا للتباحث مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي وعدد من الوزراء والمسئولين الفرنسيين حول عدد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل.