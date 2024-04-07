توك شو.. السيسي: الشعب المصري بطل.. وأحمد موسى: رأيت معارضة في إفطار الأسرة المصرية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

العالم افتقده.. محمد أبو العينين يبكي أثناء نعيه لـ أحمد فتحي سرور

نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية، قائلا: "البقاء لله والعالم كله افتقد أحمد فتحي سرور".

دياب: شرف ليا تقديم عمل فني عكنن على الإسرائيليين

تحدث الفنان محمد دياب عن علاقته بالمنتج الكبير نصر محروس قائلا:" عمره ماقدم فن رديء وعلاقتى بيه مقدسة".

مجدي الجلاد لـ محمد رمضان: ماتمررش حياة الناس الفقيرة.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن أزمته مع الفنان محمد رمضان.

كلنا تحت راية الدولة.. أحمد موسى: شفت النهاردة معارضة في إفطار الأسرة المصرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل إفطار الأسرة المصرية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومفيش حد صوت ‏مصر

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقية، وأهمية ونجاح ‏الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ‏ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر ‏أولوياته واهتماماته.‏

الرئيس: قلبي حديد بالشعب والمواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسئول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حريص منذ توليه الرئاسة، على أن يتحدث مع المصريين بكل صراحة وشفافية، منوها بأن المواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسئول.

لا مشكلة في النقاش والاختلاف.. الرئيس يؤكد ضرورة استمرار الحوار بين أطياف الشعب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار الحوار بين مختلف أطياف الشعب المصري.

الرئيس: الشعب المصري بطل ومعلم تحمل الأعباء وواجه التحديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفاني والاجتهاد ونبتغي وجه الله .

مصطفى شعبان: حريق ديكور مسلسل المعلم عملنا صدمة وغيرنا في مواقع تصوير السيناريو

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن حريق ديكور مسلسل المعلم سبب لهم صدمة جميعا، موضحا أن الحريق حدث بعد انتهاء تصويرهم لمشاهد بحوالي ساعتين، مضيفا: "جات لى مكالمة إن في حريق في ديكور الحارة وبعدين دخلت على ديكور الشادر وخلصت عليه ووصلت العمارات وطول الوقت بنكلم بعض على الديكور".