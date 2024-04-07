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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي.. مصر الأولى عالميا في إنتاجية فدان القمح|خاص

القمح
القمح

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس السابق، إن الدولة بذلت جهدا كبيرًا لدعم الفلاح حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح، بالإضافة للمشروع القومى للصوامع، والتوسع في إنشاء صوامع حديثة مصممة بأحدث التقنيات العالمية.

وأكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه يوجد توسع في زراعة القمح بهدف زيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، لافتا أن القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية.

وأشار جلال إلى، إن مصر الأعلى إنتاجية في فدان القمح علي مستوى العالم، موضحا أن الدولة نجحت في زيادة إنتاجية الفدان الواحد من 12 أردبا للقمح إلي 20 و22 أردبا.

وأوضح عميد زراعة عين شمس السابق، أن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن القومي وهو لا يقيم ماديًا، لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان نحو 25% من إنتاج القمح في العالم ومصر كانت تستورد منهما، وفي حالة لم تطور الدولة أدواتها لزيادة الإنتاجية من القمح لكانت هناك مشكلة.
 

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