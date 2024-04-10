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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع أول أيام عيد الفطر.. البرهان يزف بشرى سارة للسودانيين

البرهان
البرهان

زف رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مبينا أن نصر القوات المسلحة علي ميليشيات الدعم السريع بات قريبا أكثر من أي وقت مضي. 

 

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

ونصت الكلمة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الذي أتم لنا شهر رمضان الكريم الشعب السوداني الأبي الكريم كل عام وأنتم وجيشكم بخير كل عام وأنتم أكثر تلاحماً وتماسكاً وقوة كل عام وسندكم ودعمكم للقوات المسلحة أقوى وأكبر، نسأل الله الكريم أن يتقبل شهداء معركة الكرامة وشهداء أبناء وطني الذين ضحوا ليكون الوطن ولنبقى نحن نستكمل مسيرة الدفاع عنه.

وقال البرهان في كلمته " التحية لكم أبناء وطني وأنتم تنتظمون في صفوف المقاومة الشعبية في كل مكان لدحر هذا العدوان ولتطهير أرض السودان من المرتزقة والمأجورين. 

وأضاف : أؤكد لكم أبناء السودان أننا عازمون وماضون سوياً في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد ١٥ أبريل ٢٠٢٣ وأقولها بالصوت العالي : لا عودة لما قبل ١٥ أبريل ۲۰۲۳ ولا عودة لما قبل ٢٥ أكتوبر ۲۰۲۲ ولا عودة لما قبل أبريل ۲۰۱۹.

وختم البرهان كلمته قائلا :الشعب السوداني الأبي نستكمل الحديث بإذن الله بعد النصر في معركة الكرامة هذا النصر الذي يقترب أكثر كل يوم بفضل وحدة وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

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