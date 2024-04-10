«العيد ميكملش من غيرها»| الرنجة والفسيخ والملوحة تغزو موائد المصريين.. وهذه أسعارها

تعد وجبة الفسيخ والرنجة الأكلة الأكثر إقبالاً خلال هذه الأيام، لأنها أكثر العادات الاحتفالية التي يتعبها عدد كبير من المواطنين في "عيد الفطر المبارك"، حيث أن تلك الوجبة لا يتم تناولها في شهر الصيام، بسبب أنها تشعر الفرد بالعطش الشديد، ولذلك يتم تناول تلك الوجبة في أول أيام العيد وتحديداً في وجبة الغداء كنوع من أنواع الاحتفال، لذلك يثير اهتمام الكثيرين معرفة أسعار الفسيخ والرنجة خلال العيد.

الفسيخ والرنجة

أسعار الرنجة والفسيخ بمنافذ التموين

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من أسماك الرنجة والفسيخ والسردين، في المنافذ الاستهلاكية بهدف تلبية احتياجات المواطنين في عيد الفطر المبارك 2024.

أسعار الرنجة والفسيخ في منافذ التموين

ويتراوح سعر كيلو الرنجة الهارنج متوسطة الملوحة ما بين 120 جنيهًا إلى 145 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو الفسيخ من 250 جنيهًا إلى 400 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو السردين المتسورد من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الفسيخ المخلي حوالي 475 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الفسيخ ملح خفيف حوالي 450 جنيهًا.

يبلغ سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 200 جرام حوالي 120 جنيهًا.

كما يبلغ سعر برطمان فسيخ بوري جزل 350 جراما حوالي 140 جنيهًا.

ويبلغ سعر علبة الفسيخ الفيليه 200 جرام حوالي 65 جنيهًا.

ويبلغ سعر علبة الفسيخ الفيليه 350 جرام حوالي 140 جنيهًا.

ويبلغ سعر الرنجة المخلية حوالي 255 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ حوالي 280 جنيهًا.

كما يبلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ مخلية حوالي 305 جنيهات.

الرنجة

أسعار الأسماك المملحة في المحال التجارية

وجاءت أسعار الأسماك المملحة بأنواعها في المحال التجارية كالآتي :

بلغ سعر كيلو ملوحة كلابي كبيرة مزبده نحو 280 جنيهًا، والدلعة نحو 300 جنيه.

وسعر كيلو ملوحة راية كبيرة دلعه يصل إلى 300 جنيه.

أما بالنسبة للملحة الجذل بلغ سعرها لـ350 جنيهًا.

أما أسعار السردين في المحال التجارية المتخصصة لبيع الأسماك، جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر كيلو السردين قشرة نحو 130 جنيها.

يتراوح سعر كيلو السردين البلدي بين 120 إلى 130 جنيها.

ووصل سعر كيلو سردين مخلي بزيت وليمون نحو 160 جنيها.

أما سعر كيلو السردين موزة بلدى يصل إلى 150 جنيها.

وسعر كيلو أنشوجا بلغ نحو 300 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار البساريا المملحة في المحال التجارية المتخصصة لبيع الأسماك، فجاءت كالآتي:

وصل سعر كيلو البساريا الكبير نحو 120 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو بساريا صغير نحو 100 جنيه.

أما البساريا بالخلطة وصل سعرها لـ140 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار البطارخ المملحة في المحال التجارية المتخصصة لبيع الأسماك، خلال موسم عيد الفطر، فجاءت كالآتي:

وصل سعر كيلو البطارخ الخشنة إلى 400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو بطارخ ناعمة نحو 350 جنيهًا.

اما بالنسبة للبطارخ البوري فوصل سعر الكيلو منها لـ1800 جنيه.

كما جاءت أسعار الرنجة في المحال التجارية خلال موسم عيد الفطر 2024..

وصل متوسط سعر الرنجة لـ 170 جنيها، ويختلف سعرها حسب الأنواع والجودة.

ووصل سعر كيلو الرنجة الهولندي لـ114 جنيها.

أما بالنسبة لسعر قطعة الرنجة الفيليه وصل سعرها إلى 63 جنيها.

وسعر قطعة الرنجة بلغت نحو 38 جنيها للقطعة.

والجدير بالذكر، يفضل المصريون الأسماك المملحة خلال أيام عيد الفطر، كنوع من كسر النظام الغذائي الذي كان متبعاً خلال شهر الصوم، ولتناول أكبر كمية من الماء لتعويض ما تم فقده خلال شهر رمضان.