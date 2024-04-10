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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك واليوم القومي

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة، المهنئين من أبناء سوهاج، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة "عيد الفطر المبارك"، و"عيد سوهاج القومي"، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجي.

واستقبل المحافظ اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والصحفيين، والإعلاميين.

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محافظة سوهاج

والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، والشخصيات العامة، وأهالى سوهاج في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم "الفقي" التهنئة لأبناء وأهالي سوهاج، بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي يتوافق هذا العام مع عيد محافظة سوهاج القومي، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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