ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»..الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى شعبان : رد فعل الجمهور عن مسلسل المعلم مبهر

حل الفنان مصطفى شعبان، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»

تحدث الفنان ياسر جلال، عن العمل الفني الذي دخل به السباق الرمضاني 2024، وهو مسلسل جودر، مشيرا إلى أن العمل قريب له، ونقطة مضيئة في مشواره الفني.

سر تفضيل محمد رياض لتجسيد أدوار الشر .. فيديو

حل الفنان محمد رياض ضيفا على الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب في برنامج " ليالي العيد " المذاع على قناة " صدى البلد".

إصابات مباشرة.. حزب الله: استهداف ‏تمركزات لجيش الاحتلال بتلال كفرشوبا جنوبي لبنان

أعلن حزب الله، استهداف ‏تمركزات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

طقس العيد.. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارا ابتداء من اليوم في أغلب المناطق، كون تأثير المنخفض الجوي سيتجه إلى شرق البلاد.

مصدر رفيع المستوى: دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، دخول ٣١٤ شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

غالية بن علي : ممكن أغني لأم كلثوم لكن صعب لـ عدوية

حلت المطربة التونسية غالية بن علي ضيفة على الإعلامية شيرين سليمان في برنامج " سبوت لايت " المذاع على قناة " صدى البلد".

الحريديم يتظاهرون احتجاجا على مساعي حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية

تظاهر المتشددون اليهود "الحريديم" في القدس المحتلة احتجاجا على مساعي حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.