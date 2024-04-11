عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»..الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

مصطفى شعبان : رد فعل الجمهور عن مسلسل المعلم مبهر

حل الفنان مصطفى شعبان، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

 

ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»

تحدث الفنان ياسر جلال، عن العمل الفني الذي دخل به السباق الرمضاني 2024، وهو مسلسل جودر، مشيرا إلى أن العمل قريب له، ونقطة مضيئة في مشواره الفني.

 

سر تفضيل محمد رياض لتجسيد أدوار الشر .. فيديو

حل الفنان محمد رياض ضيفا على الإعلامية دينا رامز والإعلامي أحمد دياب في برنامج " ليالي العيد " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

إصابات مباشرة.. حزب الله: استهداف ‏تمركزات لجيش الاحتلال بتلال كفرشوبا جنوبي لبنان

أعلن حزب الله، استهداف ‏تمركزات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

طقس العيد.. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

أكد الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارا ابتداء من اليوم في أغلب المناطق، كون تأثير المنخفض الجوي سيتجه إلى شرق البلاد.

 

مصدر رفيع المستوى: دخول 314 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، دخول ٣١٤ شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

غالية بن علي : ممكن أغني لأم كلثوم لكن صعب لـ عدوية

حلت المطربة التونسية غالية بن علي ضيفة على الإعلامية شيرين سليمان في برنامج " سبوت لايت " المذاع على قناة " صدى البلد".

الحريديم يتظاهرون احتجاجا على مساعي حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية

تظاهر المتشددون اليهود "الحريديم" في القدس المحتلة احتجاجا على مساعي حكومة نتنياهو لإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مصطفى شعبان ياسر جلال الأرصاد غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

مفيش احترام .. خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجدل بشأن الدوري الممتاز

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

ترشيحاتنا

بالدموع..محمد شاهين يكشف أصعب مشهد له في مسلسل لحظة غضب

دعاء ثاني يوم العيد.. لا تغفل عنه

متضيعش فلوسك على iPhone 15.. أرخص موبايل iPhone بميزات رائعة

انتهاك الحقوق الشخصية| تامر عبد المنعم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ماذا حدث؟

أوروبا تعود لاستخدام سيارات البنزين بالتزامن مع ضعف الإقبال على الكهربائية..ما السبب؟

الزوجة القاتلة.. صبا مبارك تكشف كواليس دورها في لحظة غضب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس.. حقائق مذهلة

عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم وتعالج الحموضة

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ