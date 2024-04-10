مصطفى شعبان : رد فعل الجمهور عن مسلسل المعلم مبهر

حل الفنان مصطفى شعبان، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

وقال مصطفى شعبان:" أنا مش بعرف أتوقع نجاح أي عمل فني لي ، مضيفا:" انا صدقت حكاية مسلسل المعلم ".

وأضاف مصطفى شعبان :" عشنا قصة مسلسل المعلم بكل شيء ولما بنعيش الأمور بشكل حقيقي يصل للجمهور فورا ".

وتابع مصطفى شعبان :" رد فعل الجمهور تجاه المسلسل مبهر ولم أتوقع النجاح الكبير الخاص بي ويذكرني نجاح المحلم بنجاح مسلسل الزوجة الرابعة ".

واكمل مصطفى شعبان :" الموسم الدرامي صعب والمنافسة كبيرة والواحد كان نفسه يكون من الناجحين ".