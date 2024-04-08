مسلسل المعلم الحلقة 19.. مصطفى شعبان يستعيد نجله بعد خطفه

شهدت الحلقة ٢٩ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

واستعاد مصطفى شعبان نجله خلال الحلقة بعدما اتت به ابنه الجنتل به .

فيما اشترط مصطفى شعبان الحصول على ٢٠٠ مليون جنية مقابل الحصول علي البضاعه .

مسلسل المعلم:

يعرض مسلسل المعلم ، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.