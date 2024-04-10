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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

هاجر أحمد
هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعرب فيه عن سعادتها بنجاح دورها فى مسلسل المعلم. 

 

وقالت هاجر أحمد: ممتنة جدا لردود الأفعال وتعليقاتكوا وحبكوا اللي لمسته في الشارع المصري من الجمهور الحقيقي على دهب، أقرب الشخصيات لقلبي، من أهم وأحب الأعمال لقلبي مسلسل المعلم.

 

وأضافت هاجر أحمد: ممتنة كمان لكل اللي وقفوا جنبي، وساعدوني ان الشخصية تطلع بالشكل والروح دي استفدت، واتعلمت من كل الناس من أكبرهم لأصغرهم وكسبت أصدقاء للعمر، أتمنى تكونوا استمتعوا بالرحلة زي ما أنا استمتعت بيها.

وأوضحت هاجر أحمد: مسلسل المعلم، النجم المحترم المثقف مصطفى شعبان، إشراف عام الأستاذ الكبير عمرو الدرديري، إخراج الدكتور مرقص عادل، إنتاج الشركة المتحدة سينرچي، وأخيرا عيد فطر سعيد مبارك عليكوا، وعلى كل حبايبكوا أدام الله بهجة أعيادكم وسعادة قلبكوا، بحبكم.

 

مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

الفنانة هاجر أحمد هاجر احمد هاجر أحمد الفنان مصطفى شعبان مسلسل المعلم

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