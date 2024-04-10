غالية بن علي : ممكن أغني لأم كلثوم لكن صعب لـ عدوية

حلت المطربة التونسية غالية بن علي ضيفة على الإعلامية شيرين سليمان في برنامج " سبوت لايت " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقالت غالية بن علي :" لما وقفت قدام عدوية قلت له أنا ممكن اغني لام كلثوم لكن صعب اغني زي عدوية لأني معشتش شكل حياة عدوية ".

وأضافت غالية بن علي :" بحب أغنية بنت السلطان وراحوا الحبايب لعدوية وغنيتها لكني خدت وقت عقبال معرفت أغنيها ".



وتابعت غالية بن علي :" الثقافة العربية كبيرة للغاية خاصة في مجال الموسيقى “، مضيفة:” لما كنت بعمل حفلة في أوروبا كنت بقولهم أنا هاخدكم جولة في العالم العربي".