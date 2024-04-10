إصابات مباشرة.. حزب الله: استهداف ‏تمركزات لجيش الاحتلال بتلال كفرشوبا جنوبي لبنان

أعلن حزب الله، استهداف ‏تمركزات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت عيتا الشعب بالإضافة الي انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء بلدة كفركلا.

فيما أفادت إذاعة النور بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق رشقات رشاشة من موقع مستعمرة المطلة الصهيونية باتجاه أحياء بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني استهدف في وقت سابق تجمعا لجنود إلاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية حيث أصابت هدفها بدقة.