تجدد قصف أحياء المغراقة والزهراء بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بتجدد قصف أحياء المغراقة والزهراء بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 187 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها، إنه وصل إلى المستشفيات 122 شهيدا و56 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.