أخبار التكنولوجيا|شاومي تغزو الأسواق بتابلت رخيص بمواصفات ممتازة.. موتورولا تطلق موبايل 5G بإمكانيات رهيبة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
شاومي تزلزل الأسواق.. تابلت رخيص بمواصفات ممتازة ينافس iPad
كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة، ويتمتع تابلت أندرويد الجديد بمواصفات ممتازة وتصميم أنيق مقابل سعر منافس للغاية.
بكاميرا 50 ميجابكسل.. موتورولا تطلق أرخص هواتفها بإمكانيات قوية
كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف اقتصادي جديد ضمن تشكيلة G منخفضة التكلفة، والذي ينطلق للبيع في عدة دول بسعر رخيص وكاميرا 50 ميجابكسل.
مواصفات الفلاجشيب بسعر أقل.. شاومي تطلق هاتفا بمزايا أسطورية يقهر سامسونج
كشفت العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث إصدارات سلسلة Turbo، والذي صمم لينافس هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج من حيث السعر والأداء المميز.
بعد نكسات Gemini.. جوجل تستعرض قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
تمكنت شركة جوجل Google، من تجاوز المشكلات الأخيرة الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini، مؤكدة جاهزية التكنولوجيا للاستخدام المؤسسي عبر الحوسبة السحابية.
أسرع هاتف 5G.. موبايل جديد من Motorola بإمكانيات رهيبة
كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن مواصفات هاتفها الجديد Moto G64 5G، الذي يعد أحدث الهواتف العاملة بشبكات الجيل الخامس التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة.