أخبار التكنولوجيا|شاومي تغزو الأسواق بتابلت رخيص بمواصفات ممتازة.. موتورولا تطلق موبايل 5G بإمكانيات رهيبة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة، ويتمتع تابلت أندرويد الجديد بمواصفات ممتازة وتصميم أنيق مقابل سعر منافس للغاية.

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف اقتصادي جديد ضمن تشكيلة G منخفضة التكلفة، والذي ينطلق للبيع في عدة دول بسعر رخيص وكاميرا 50 ميجابكسل.

كشفت العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث إصدارات سلسلة Turbo، والذي صمم لينافس هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج من حيث السعر والأداء المميز.

تمكنت شركة جوجل Google، من تجاوز المشكلات الأخيرة الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini، مؤكدة جاهزية التكنولوجيا للاستخدام المؤسسي عبر الحوسبة السحابية.

كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن مواصفات هاتفها الجديد Moto G64 5G، الذي يعد أحدث الهواتف العاملة بشبكات الجيل الخامس التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة.