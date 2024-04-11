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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسرع هاتف 5G.. موبايل جديد من Motorola بإمكانيات رهيبة

Motorola Moto G64
Motorola Moto G64 5G

كشفت موتورولا Motorola، النقاب عن مواصفات هاتفها الجديد Moto G64 5G، الذي يعد أحدث الهواتف العاملة بشبكات الجيل الخامس التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة.

وبحسب ما ذكره وقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف موتورولا Moto G64 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7025، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، مما يجعله أول هاتف ذكي في العالم مزود بهذه الشريحة.

 

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مواصفات موتورولا Motorola Moto G64 5G

يأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، ويحتوي على فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين بما يصل إلى 1 تيرابايت.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 14، مع واجهة موتورولا My UX، ووعدت الشركة بتوفير 3 سنوات من ترقيات أندرويد و3 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويتميز هاتف موتورولا Moto G64 5G، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة FHD+، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث 120 هرتز، مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 240 هرتز وحماية زجاج Gorilla.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز هاتف موتورولا Moto G64 5G، بإعداد كاميرا مزدوجة عبارة عن مزيج من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، متصل بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، تتمتع الأخيرة بمجال رؤية يبلغ 118 درجة ويمكن استخدامها أيضا لالتقاط لقطات ماكرو، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Motorola Moto G64 5G

ويستمد الهاتف طاقته من وحدة بطارية بقوة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتشتمل بقية ميزات Moto G64 5G، على تصميم طارد للماء وفقا لمعيار IP52، وبالنسبة لميزات الاتصال يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشريحة اتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB Type-C 2.0.

ودعمت موتورولا هذا الهاتف بشرائحتي اتصال Nano-SIM، ومكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، وفتحة بطاقة microSD مخصصة لتوسيع التخزين، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto G64 5G، للبيع في الهند باللون الأخضر والأزرق والبنفسجي، مقابل سعر يبدأ من 15000 روبية هندية (أي ما يعادل 8.550 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

Motorola Moto G64 5G
موتورولا Motorola Moto G64 5G Motorola Moto G64 5G موتورولا Moto G64 5G

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