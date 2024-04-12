"العيد أحلى بمراكز الشباب"..مبادرة بالأقصر

نظم مركز شباب الصعايدة بمحافظة الأقصر مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”، ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وشهدت المبادرة العديد من الألعاب والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية والرياضة، داخل مركز شباب الصعايدة

وتهدف مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفاعليات لتكون مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب.

وأكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر أن مبادرة العيد احلي بمراكز الشباب تهدف لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في قرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، وتشمل المبادرة فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم للشباب والنشء والأهالي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر استمرار المبادرة بمراكز الشباب على مدار أيام العيد لتقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و محمد فتحي مدير إدارة شباب الزينية وفريق عمل مركز شباب الصعايدة.

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