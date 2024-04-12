أخبار التكنولوجيا|تحذير مخيف من أبل.. برامج تجسس تخترق الملايين من أجهزة آيفون.. الإعلان الرسمي عن هاتف ZTE Axon 60 Ultra ضمن الفئة الرائدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذرت شركة آبل Apple، مستخدميها حول العالم من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين لـ "هجوم ببرامج تجسس" من قبل مهاجمين مأجورين، وفق ما جاء في إشعار بالتهديد على أجهزة آيفون.

أطلقت شركة "زد تي إي" ZTE الصينية، هاتفها الرائد الجديد Axon 60 Ultra، والذي يتميز بنظام اتصال مزدوج مع خيار إجراء واستقبال المكالمات عبر الأقمار الصناعية ZTE Hongyu، إلي جانب نظام مراسلة ثنائي الاتجاه.

خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold.. يبحث الكثيرون عن طريقة لتنزيل نسخة واتساب المعدلة، فهو يوفر العديد من الميزات وخيارات تخصيص إضافية غير متوفرة في التطبيق الأصلي، مثل القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت وتخصيص الواجهة واستخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز، حيث يقدم مجموعة من الوظائف المحسنة التي تهدف إلى رفع تجربة المستخدم إلى ما هو أبعد من الإصدار القياسي.

بدأت شركة هونر Honor الصينية، في طرح أحدث إصدار لنظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها MagicOS 8.0 المستند على أندرويد 14، للأجهزة المؤهلة في الأسواق العالمية.

أهدت شركة جوجل Google الأمريكية، الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد، أحدث أدواتها لتحرير الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي مجانا.