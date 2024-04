تحديث ضخم بمميزات متطورة يصل هواتف هونر Honor.. حمله فورا

بدأت شركة هونر Honor الصينية، في طرح أحدث إصدار لنظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها MagicOS 8.0 المستند على أندرويد 14، للأجهزة المؤهلة في الأسواق العالمية.

ويجلب التحديث الذي يبلغ حجمه 3 جيجابايت، ميزة جديدة تسمي "الكبسولة السحرية" المشابهة لخاصية Dynamic Island من آبل، إلى جانب MagicLM، وهو نموذج لغة ضخم قائمة على الذكاء الاصطناعي يأتي حصريا لأجهزتها.

تحديث جبار يصل هواتف هونر عالميا

تقدم واجهة هونر MagicOS 8.0 تحسينات في 4 مجالات: الشبكات الذكية والكفاءة والسرية والسلامة والجاذبية البصرية، ويجلب هذا التحديث أيضا واجهة Magic Portal، وهي أداة تسمح لك بلمس النص أو الصور مع الاستمرار وسحبها إلى اليسار أو اليمين في بعض التطبيقات لمشاركتها مع تطبيقات أخرى.

هاتف هونر Magic 6 Pro

وتشمل قائمة الأجهزة المؤهلة لتحديث MagicOS 8.0، الهواتف التالية:

Magic 5 Ultimate

Magic 5 Pro

Magic 5

Magic 4 Ultimate

Magic 4 Pro

Magic 4

Magic V2 Ultimate

Magic V2

Magic Vs 2

Magic Vs 2 Ultimate

Magic Vs

Magic V

Honor V Purse

Magic 3 Ultimate

Magic 3 Pro

Magic 3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro Flat

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Honor 70 Pro Plus

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor X50

Honor X40 GT Racing

Honor X40 GT

Honor X50i Plus

Honor X50i