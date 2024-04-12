تحديث ضخم بمميزات متطورة يصل هواتف هونر Honor.. حمله فورا

بدأت شركة هونر Honor الصينية، في طرح أحدث إصدار لنظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها MagicOS 8.0 المستند على أندرويد 14، للأجهزة المؤهلة في الأسواق العالمية.
ويجلب التحديث الذي يبلغ حجمه 3 جيجابايت، ميزة جديدة تسمي "الكبسولة السحرية" المشابهة لخاصية Dynamic Island من آبل، إلى جانب MagicLM، وهو نموذج لغة ضخم قائمة على الذكاء الاصطناعي يأتي حصريا لأجهزتها.
تحديث جبار يصل هواتف هونر عالميا
تقدم واجهة هونر MagicOS 8.0 تحسينات في 4 مجالات: الشبكات الذكية والكفاءة والسرية والسلامة والجاذبية البصرية، ويجلب هذا التحديث أيضا واجهة Magic Portal، وهي أداة تسمح لك بلمس النص أو الصور مع الاستمرار وسحبها إلى اليسار أو اليمين في بعض التطبيقات لمشاركتها مع تطبيقات أخرى.
وتشمل قائمة الأجهزة المؤهلة لتحديث MagicOS 8.0، الهواتف التالية:
Magic 5 Ultimate
Magic 5 Pro
Magic 5
Magic 4 Ultimate
Magic 4 Pro
Magic 4
Magic V2 Ultimate
Magic V2
Magic Vs 2
Magic Vs 2 Ultimate
Magic Vs
Magic V
Honor V Purse
Magic 3 Ultimate
Magic 3 Pro
Magic 3
Honor 100 Pro
Honor 100
Honor 90 GT
Honor 90 Pro
Honor 90
Honor 80 Pro Flat
Honor 80 Pro
Honor 80 GT
Honor 80
Honor 70 Pro Plus
Honor 70 Pro
Honor 70
Honor 60 Pro
Honor 60
Honor 50 Pro
Honor 50
Honor X50 GT
Honor X50 Pro
Honor X50
Honor X40 GT Racing
Honor X40 GT
Honor X50i Plus
Honor X50i