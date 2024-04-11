عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل من آبل.. بيجاسوس الإسرائيلي يخترق آيفون في 92 دولة

آيفون
آيفون

حذرت شركة آبل Apple، مستخدميها حول العالم من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين لـ "هجوم ببرامج تجسس" من قبل مهاجمين مأجورين، وفق ما جاء في إشعار بالتهديد على أجهزة آيفون.

وبناء على إخطار إرسلته عبر البريد الإلكتروني، أوضحت آبل إن المستخدمين في الهند و91 دولة أخرى كانوا ضحايا لـ هجوم سيبراني خطير، بعد أن اكتشفت أن المهاجمين حاولوا "اختراق هواتف آيفون عن بعد".  

 

جهاز خطير يكسر قفل هواتف آيفون وسامسونج في ثوان.. سعره جبار

آيفون الخارق.. ميزة مذهلة لآبل تنقذ حياة عائلة من موت محقق

 

آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون في أكثر من 90 دولة


وفي رسالة الإشعار بالتهديد قالت: "'تنبيه: اكتشفت شركة آبل هجوما مستهدفا ببرامج تجسس مرتزقة ضد جهاز آيفون الخاص بك".

وكانت الشركة قد ذكرت سابقا على موقعها على الإنترنت أن إشعارات التهديد الخاصة بها مصممة لإعلام ومساعدة المستخدمين الذين ربما يكونون مستهدفين من قبل "المهاجمين الذين ترعاهم الدولة".

ولكن آخر تحديث لشركة آبل، نشر على موقع الويب يوم الأربعاء الماضي، قال إن إشعارات التهديد مصممة لمساعدة المستخدمين "الذين ربما تم استهدافهم بشكل فردي من قبل هجمات برامج التجسس المرتزقة".

وكما أشارت أيضا إلى أن مثل هذه الهجمات ارتبطت تاريخيا بالجهات الحكومية، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تطور برامج تجسس للمرتزقة نيابة عنها، مثل برنامج التجسس الخطير بيجاسوس Pegasus، المطور من شركة NSO الإسرائيلية.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن إزالة شركة" آبل" لمصطلح "برعاية الدولة" من وصفها لإشعارات التهديد تأتي بعد أن واجهت ضغوطا متكررة من الحكومة الهندية لربط مثل هذه الانتهاكات بالجهات الحكومية.

وعلى الرغم من هذه الهجمات المستمرة تستهدف مستخدمي آيفون بشكل مستمر على مستوي العالم، إلا إنه ينبغي على جميع المستخدمين حماية أنفسهم من مجرمي الإنترنت والبرامج الضارة من خلال اتباع أفضل ممارسات الأمان بشكل مستمر، والتي من بينها:

- تحديث أجهزة آيفون إلى أحدث إصدار البرامج من آبل، حيث يتضمن ذلك أحدث الإصلاحات الأمنية.
- حماية الأجهزة برمز المرور.
- استخدم المصادقة الثنائية وكلمة مرور قوية لمعرف آبل.
- تثبيت أحدث التحديث الخاصة بالتطبيقات من متجر آب ستور.
- استخدم كلمات مرور قوية وفريدة عبر الإنترنت.
- لا تنقر على الروابط أو المرفقات من مرسلين غير معروفين.

ويشار إلى أن إشعارات التهديدات التي ترسلها آبل، لن تطلب منك مطلقا النقر فوق أي روابط أو فتح ملفات أو تثبيت تطبيقات أو ملفات تعريف أو تقديم كلمة مرور معرف آبل الخاص بك، أو رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني أو على الهاتف، للتحقق من صحة إشعار تهديد آبل، قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة الرسمي فإذا أرسلت شركة آبل إليك إشعارا بالتهديد، فسيكون مرئيا بوضوح في أعلى الصفحة بعد تسجيل الدخول.

آبل آيفون Apple برامج تجسس هجوم خطير بيجاسوس NSO الإسرائيلية اختراق آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا فعل الشيخ السلكاوي؟ قرأ 4 دقائق وارتكب 11 خطأ.. والنقابة: حزننا شديد

بيان عاجل.. نقابة القراء: الشيخ السلكاوي ارتكب أخطاء جسيمة في قرآن الفجر

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

جريمة في حق القرآن| تفاصيل كارثية خلال قراءة الفجر بالإذاعة.. وقرار حاسم ضد السلكاوي

مش مالي عين كولر | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

رسميا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال ناصر يعقوب القيادي في حماس

قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

10 درجات فرق | تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

بعد نكسات Gemini.. جوجل تستعرض قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

بكاميرا 50 ميجابكسل.. موتورولا تطلق أرخص هواتفها بإمكانيات قوية

شاومي تزلزل الأسواق.. تابلت رخيص بمواصفات ممتازة ينافس iPad

سامسونج تصدم الملايين من مستخدميها بهذا القرار.. موبايلك القديم راحت عليه

تحذير عاجل لأصحاب هواتف أندرويد.. احذفوا هذه الرسائل فورا

إلحق قبل ما يغلي.. خصم سامسونج Galaxy S24 Ultra يصل 7100 جنيه

شاومي نزلت تحديثها الاسطوري لهواتف كتير.. شوف تليفونك بينهم

هاتف البشوات.. هونر تطلق موبايل رائدا بإمكانات خرافية وسعر مش هتصدقه

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تختار مصر لعرض تجاربها لمكافحة الإدمان

وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك زد

روسيا: نتواصل مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

محمد عبد العزيز يتحدث عن صداقة نجله كريم وماجد الكدواني

الاستعلام مجانا بهذه البنوك.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من ATM في عيد الفطر

اعرف الزيادة هتبقى كام | هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاتم المداح.. أسرار الحجر الموجود فيه وحقيقة تأثيره على الجن

فستان جريء.. نوال الزغبي تبهر المتابعين في العيد

فوائد تناول الشاي باللبن مرة واحدة يوميا

ميار الغيطي تستعرض جمالها بإطلالة لافتة

فيديو

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ