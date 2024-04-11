تحذير عاجل من آبل.. بيجاسوس الإسرائيلي يخترق آيفون في 92 دولة

حذرت شركة آبل Apple، مستخدميها حول العالم من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين لـ "هجوم ببرامج تجسس" من قبل مهاجمين مأجورين، وفق ما جاء في إشعار بالتهديد على أجهزة آيفون.

وبناء على إخطار إرسلته عبر البريد الإلكتروني، أوضحت آبل إن المستخدمين في الهند و91 دولة أخرى كانوا ضحايا لـ هجوم سيبراني خطير، بعد أن اكتشفت أن المهاجمين حاولوا "اختراق هواتف آيفون عن بعد".

آبل تحذر مستخدمي هواتف آيفون في أكثر من 90 دولة



وفي رسالة الإشعار بالتهديد قالت: "'تنبيه: اكتشفت شركة آبل هجوما مستهدفا ببرامج تجسس مرتزقة ضد جهاز آيفون الخاص بك".

وكانت الشركة قد ذكرت سابقا على موقعها على الإنترنت أن إشعارات التهديد الخاصة بها مصممة لإعلام ومساعدة المستخدمين الذين ربما يكونون مستهدفين من قبل "المهاجمين الذين ترعاهم الدولة".

ولكن آخر تحديث لشركة آبل، نشر على موقع الويب يوم الأربعاء الماضي، قال إن إشعارات التهديد مصممة لمساعدة المستخدمين "الذين ربما تم استهدافهم بشكل فردي من قبل هجمات برامج التجسس المرتزقة".

وكما أشارت أيضا إلى أن مثل هذه الهجمات ارتبطت تاريخيا بالجهات الحكومية، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تطور برامج تجسس للمرتزقة نيابة عنها، مثل برنامج التجسس الخطير بيجاسوس Pegasus، المطور من شركة NSO الإسرائيلية.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن إزالة شركة" آبل" لمصطلح "برعاية الدولة" من وصفها لإشعارات التهديد تأتي بعد أن واجهت ضغوطا متكررة من الحكومة الهندية لربط مثل هذه الانتهاكات بالجهات الحكومية.

وعلى الرغم من هذه الهجمات المستمرة تستهدف مستخدمي آيفون بشكل مستمر على مستوي العالم، إلا إنه ينبغي على جميع المستخدمين حماية أنفسهم من مجرمي الإنترنت والبرامج الضارة من خلال اتباع أفضل ممارسات الأمان بشكل مستمر، والتي من بينها:

- تحديث أجهزة آيفون إلى أحدث إصدار البرامج من آبل، حيث يتضمن ذلك أحدث الإصلاحات الأمنية.

- حماية الأجهزة برمز المرور.

- استخدم المصادقة الثنائية وكلمة مرور قوية لمعرف آبل.

- تثبيت أحدث التحديث الخاصة بالتطبيقات من متجر آب ستور.

- استخدم كلمات مرور قوية وفريدة عبر الإنترنت.

- لا تنقر على الروابط أو المرفقات من مرسلين غير معروفين.

ويشار إلى أن إشعارات التهديدات التي ترسلها آبل، لن تطلب منك مطلقا النقر فوق أي روابط أو فتح ملفات أو تثبيت تطبيقات أو ملفات تعريف أو تقديم كلمة مرور معرف آبل الخاص بك، أو رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني أو على الهاتف، للتحقق من صحة إشعار تهديد آبل، قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة الرسمي فإذا أرسلت شركة آبل إليك إشعارا بالتهديد، فسيكون مرئيا بوضوح في أعلى الصفحة بعد تسجيل الدخول.