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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

‏معنى التاجر الصدوق ومنزلته.. الأوقاف تنشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شوال

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

‏حددت وزارة الأوقاف،«معنى التاجر الصدوق ومنزلته ولماذا هو مع النبيين والصديقين» موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر شوال 1445 هجريا. 

برامج الأوقاف في رمضان أحدثت حالة من السكينة والطمأنينة في المجتمع

 

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بنجاح خطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك والتي تمثلت في الإقبال غير المسبوق على بيوت الله (عز وجل) طوال الشهر الكريم وفي صلاة العيد وتنظيم الدروس الدينية والمقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) على مدار الساعة.


وقال " شمس الدين " في بيان له أصدره اليوم : لا شك أن المقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي ودروس العلم التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية في شهر رمضان كان لها أثر كبير في حدوث حالة من السكينة والطمأنينة والهدوء النفسي في المجتمع وتوج ذلك بخروج الناس أسراً وأفرادا لصلاة عيد الفطر وازدان ذلك كله بإقامة صلاة العيد بمسجد مصر حيث حرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدخال الفرحة على أسر وأبناء الشهداء الذين اصطحبهم سيادته إلى جانبه في الصلاة وعلى مائدة الإفطار وشاركهم فرحتهم بالعيد.

وزير الأوقاف: من ذاق حلاوة القرآن في رمضان لن يهجره أبدا


مشيداً بإيفاد وزارة الأوقاف للعديد من الأئمة والقراء لأكبر المساجد وأهم المراكز الإسلامية بالعالم وتعدد أنشطة الوزارة في الشهر الكريم والتي تمثلت في انعقاد أكثر من (33 ألف) مجلس تلاوة خلال الشهر الكريم من خلال برنامج صحح قراءتك بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية
وأكثر من (17600) مقرأة قرآنية و (9220) مجلس إقراء وحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وانعقاد أكثر من (1500) مجلس قراءة ، من خلال برنامج تلاوات : (قرآن الجمعة - قرآن العصر - قرآن السهرة) وأكثر من (30 ألف) درس يوميًّا بالمساجد الكبرى و (9 آلاف) ندوة مشتركة مع الأزهر الشريف و (52 ألف) لقاء للنشء والأطفال خلال الشهر الفضيل و 33 برنامجًا دعويًّا متميزًا إلكترونيًّا وتلفزيونيًّا وإذاعيًّا ومقاليًّا


كما أشاد النائب السيد شمس الدين بتخصيص وزارة الأوقاف لــ ( 100 ) طن لحوم إطعام و ( 500 ) طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية وأهالينا في غزة في الشهر الكريم و 1000 مصحف لأهالي غزة وافتتاح (226) مسجدًا في مقدمتها مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، وحصول (24) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).


ووجه النائب السيد شمس الدين تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات على جهودهم الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والسمح مواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية ونشر الوعى مطالباً من وزير الأوقاف الاستمرار في تنفيذ خطط الوزارة فيما بعد شهر رمضان. 

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