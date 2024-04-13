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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|جوجل تطرح إصدار Beta 1 من أندرويد 15 .. نوكيا تعيد إحياء أشهر هواتفها الكلاسيكية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ببطارية تدوم 38 ساعة.. إيربودز متطورة من Realme برخص التراب

أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث إصداراتها من سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds T110، والتي تستهدف المستخدمين المهتمين بالميزانية والذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والوظيفة.

 

بتصميم عصري وإمكانات جديدة .. نوكيا تعيد إحياء أشهر هواتفها الكلاسيكية

أطلقت شركة HMD الفنلندية، مجموعة جديدة من هواتف نوكيا Nokia المحمولة، تتميز بـ لمسة عصرية مع تصميم كلاسيكي، تحت اسم Nokia 6310 (2024)، وNokia 5310 (2024)، وNokia 230 (2024).

رسميا.. جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 15 لهذه الهواتف

بدأت شركة جوجل Google الأمريكية، في طرح الإصدار التجريبي الأول من نظامها التشغيلي Android 15 لبعض الهواتف الذكية، والذي يأتي بعد إطلاق إصدارين للمعاينة من المطورين في شهري فبراير ومارس 2024، مما أتاح للمطورين فرصة لاختبار تطبيقاتهم على الإصدار القادم من نظام أندرويد الشهير.

 

تصميم ساحر بسعر غير متوقع.. وحش شاومي الجديد في إصدار محدود

كشفت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا النقاب عن طراز مميز من هاتف Redmi Turbo 3 في سوقها المحلية في الصين، ويحمل الإصدار المحدود طابع هاري بوتر، ويتميز بتصميم خاص وجماليات فريدة من نوعها.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل 5G من إنفينيكس بمميزات مذهلة هتبهرك

طرحت شركة إنفينيكس Infinix، رسميا هاتفها الجديد Infinix Note 40 Pro، للبيع في أولي الأسواق الدولية، الذي يتميز بمعالج قوي ومواصفات مميزة وشحن لاسلكي سريع بقدرة 20 وات.

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