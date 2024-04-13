أخبار التكنولوجيا|جوجل تطرح إصدار Beta 1 من أندرويد 15 .. نوكيا تعيد إحياء أشهر هواتفها الكلاسيكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث إصداراتها من سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds T110، والتي تستهدف المستخدمين المهتمين بالميزانية والذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والوظيفة.

أطلقت شركة HMD الفنلندية، مجموعة جديدة من هواتف نوكيا Nokia المحمولة، تتميز بـ لمسة عصرية مع تصميم كلاسيكي، تحت اسم Nokia 6310 (2024)، وNokia 5310 (2024)، وNokia 230 (2024).

بدأت شركة جوجل Google الأمريكية، في طرح الإصدار التجريبي الأول من نظامها التشغيلي Android 15 لبعض الهواتف الذكية، والذي يأتي بعد إطلاق إصدارين للمعاينة من المطورين في شهري فبراير ومارس 2024، مما أتاح للمطورين فرصة لاختبار تطبيقاتهم على الإصدار القادم من نظام أندرويد الشهير.

كشفت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا النقاب عن طراز مميز من هاتف Redmi Turbo 3 في سوقها المحلية في الصين، ويحمل الإصدار المحدود طابع هاري بوتر، ويتميز بتصميم خاص وجماليات فريدة من نوعها.

طرحت شركة إنفينيكس Infinix، رسميا هاتفها الجديد Infinix Note 40 Pro، للبيع في أولي الأسواق الدولية، الذي يتميز بمعالج قوي ومواصفات مميزة وشحن لاسلكي سريع بقدرة 20 وات.