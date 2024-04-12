ببطارية تدوم 38 ساعة.. إيربودز متطورة من Realme برخص التراب

أطلقت شركة ريلمي Realme، أحدث إصداراتها من سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds T110، والتي تستهدف المستخدمين المهتمين بالميزانية والذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والوظيفة.

مواصفات سماعة ريلمي Realme Buds T110

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتميز سماعة ريلمي Realme Buds T110 بمحركات ديناميكية مقاس 10 مليميتر، وغشاء مركب مطلي بالتيتانيوم على شكل قبة PEEK+TPU.



وتوفر سماعة ريلمي Realme Buds T110، خاصية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على إلغاء ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات لضمان اتصال واضح.

وتدعم سماعات الأذن اللاسلكية من ريلمي Realme Buds T110، تقنية Bluetooth 5.4 الحديثة والمتطورة التي توفر اتصالا سهلا وسريعا مع هواتف أندرويد الذكية.

سماعة ريلمي Realme Buds T110

وتتميز كل سماعة أذن بعناصر تحكم تعمل باللمس على الأذن ويمكن تخصيصها باستخدام تطبيق Realme Link، مما يجعل من السهل ضبط مستوى الصوت أو تخطي المسارات أو الرد على المكالمات بنقرة بسيطة.

ومن بين إحدى الميزات البارزة لسماعات ريلمي Buds T110، هي عمر البطارية المذهل حيث توفر ما يصل إلى 7 ساعات بشحنة واحدة، وتوفر إجمالي وقت التشغيل يمتد إلى 38 ساعة.

وتتمتع سماعات Buds T110 بوضع زمن وصول منخفض يبلغ 88 مللي ثانية، وهو مثالي للألعاب الخالية من التأخير، وتدعم الإيربودز خاصية الشحن السريع، حيث يمنحك الشحن السريع لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 20 دقيقة من وقت اللعب.

سماعة ريلمي Realme Buds T110

ووفقا للشركة، تزن كل سماعة أذن في Buds T110 حوالي 4 جرامات، مما يضمن ملاءمة مريحة وآمنة لجلسات الاستماع الممتدة.

وكما توفر معدل زمن وصول يبلغ 88 مللي ثانية لجلسات ألعاب سلسة، وهي حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء حتى تتمكن من استخدامها أثناء التمارين أو حتى في المطر الخفيف.

تأتي سماعات ريلمي Buds T110، بـ 4 خيارات للألوان الأسود والأبيض والأخضر والأزرق، داخل علبة بيضاوية الشكل، مقابل سعر حوالى 18 دولار (أي ما يعادل 850 جنيها مصريا).

