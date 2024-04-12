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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم عصري وإمكانات جديدة .. نوكيا تعيد إحياء أشهر هواتفها الكلاسيكية

نوكيا
نوكيا

أطلقت شركة HMD الفنلندية، مجموعة جديدة من هواتف نوكيا Nokia المحمولة، تتميز بـ لمسة عصرية مع تصميم كلاسيكي، تحت اسم Nokia 6310 (2024)، وNokia 5310 (2024)، وNokia 230 (2024).

مواصفات هاتف نوكيا Nokia 6310 (2024)

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب هاتف نوكيا المحمول Nokia 6310 (2024)، تصميم مشابه لـ 6310 الذي تم إصداره عام 2021، ولكن HMD زودته بمزايا محسنة من بينها بطارية أكبر تبلغ 1450 مللي أمبير في الساعة ومنفذ شحن USB-C.

 

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تتضمن مواصفات هاتف نوكيا Nokia 6310 (2024)، كاميرا VGA مع فلاش في الخلف، وشاشة من نوع LCD بقياس 2.8 بوصة، مع فتحة SIM مزدوجة مع إمكانات الاستعداد لكلا البطاقتين وفتحة إضافية لبطاقات microSD.

Nokia 6310 (2024)

مواصفات هاتف نوكيا Nokia 5310 (2024)

يتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia 5310 (2024)، بتصميم أنيق مع شاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 2.8 بوصة، ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc 6531F، يقترن بذاكرة 8 + 16 ميجابايت.

وزدته شركة نوكيا بمكبرات صوت مزدوجة، وراديو FM، وفتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين، إلى جانب أزرار تشغيل على الجانب الأيمن للهاتف، ومفاتيح تبديل الصوت على اليسار، ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ 1450 مللي أمبير في الساعة، ومنفذ شحن USB-C في الجزء السفلي.

Nokia 5310 (2024)

مواصفات هاتف نوكيا Nokia 230 (2024)

يأتي هذا الهاتف بتصميم كلاسيكي مشابه لهاتف Nokia 230 الذي تم إطلاقه عام 2015، فهو يأتي بشاشة من نوع TFT بقياس 2.8 بوصة، تدعم 65 ألف لون، ويتمتع بكاميرا بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED على اللوحات الأمامية والخلفية.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 1450 مللي أمبير في الساعة ومنفذ شحن USB-C، و مقبس الصوت مقاس 3.5 مليمتر، ويدعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، ويعمل بواسطة معالج Unisoc 6531F، ويقترن بذاكرة بسعة 8 + 16 ميجابايت.

ولم تكشف شركة HMD عن أسعار أو توافر هذه الهواتف، ولكنها أشارت إلى أن الهواتف الثلاثة تقتصر على شبكة 2G، مما يعني أنها لن تعمل على أي شبكة 3G أو شبكات أحدث.

Nokia 230 (2024)
نوكيا Nokia هواتف Nokia Nokia 6310 Nokia 5310 Nokia 230

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