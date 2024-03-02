أرخص موبايل نوكيا بكاميرا 50 ميجابكسل .. السعر مفاجأة

أطلقت شركة HMD العالمية، نسخة جديدة من هاتف نوكيا الذكي Nokia G42، والتي تتميز بحجم ذاكرة مختلف عن الإصدارات السابقة التي تم طرحها في سبتمبر 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تصل نسخة Nokia G42 5G الجديدة، بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، وسيتم طرحها للبيع بدءا من 8 مارس الجاري، عبر موقع الشركة الرسمي في الهند، وتتوفر باللونين الرمادي والأرجواني، مقابل سعر يبلغ 120 دولار (أي ما يعادل 3.700 جنيه مصري).

مواصفات هاتف نوكيا Nokia G42 5G

يحتوي هاتف نوكيا Nokia G42 5G، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويدعم هاتف نوكيا G42 شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480 Plus، ويأتي الهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلى من نوع UFS 2.2، تبلغ سعتها 128 جيجابايت.

هاتف نوكيا Nokia G42 5G

ويحزم هاتف نوكيا Nokia G42 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج في إطار الجهاز، وقد تلقى الجهاز ترقية لنظام التشغيل Android 14، ومن المتوقع أن يحصل على تحديث أندرويد 15 خلال العام المقبل، وبالإضافة إلى ذلك، أكدت نوكيا أن الهاتف سيحصل 3 ترقيات انظام التشغيل و3 سنوات من التحديثات الأمنية.

هاتف نوكيا Nokia G42 5G

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتمتع هاتف نوكيا Nokia G42 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق)، وفي المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وجهزت نوكيا الهاتف بميزات أخرى، مثل بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وما يصل إلى 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، ودعما لفتح قفل الهاتف بمعرف الوجه، واتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر، ومكبرات صوت مزدوجة تدعم تشغيل OZO.