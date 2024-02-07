ينافس أوبو وشاومي.. موبايل نوكيا Nokia بكاميرا 50 ميجابكسل

أطلقت العلامة التجارية نوكيا مؤخرًا هاتفها Nokia G22 المميز والمخصص للفئة المتوسطة، حيث يتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة أبرزها كاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير مما يمكنه منافسه نظائره من هواتف أوبو وشاومي.

ومن المقرر أن تطلق نوكيا هاتف Nokia G22 في معظم الأسواق العالمية ومنها السوق المصري بسعر مناسب، كما أطلقت الشركة لونًا جديدًا للهاتف وهو اللون البرتقالي إلى جانب اللونين الأزرق والرمادي.

المواصفات الكاملة لهاتف نوكيا Nokia G22

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.52 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع حماية من نوع Gorilla Glass 3 ، مع مستشعر للبصمة على جانب الشاشة.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بمستشعر دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر عمق دقة 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Unisoc T606 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، مع 3 سنوات من التحديثات الأمنية، وبطارية كبيرة سعة 5050 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.