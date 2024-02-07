أرخص موبايل نوكيا Nokia .. تعرف على سعره في مصر

تشتهر العلامة التجارية نوكيا Nokia، بأنها من أكثر الشركات التي تهتم بتقديم موبايلات ميسورة التكلفة، من بين أسطول هواتفها يتميز هاتف Nokia C10، بسعر رخيص وإمكانيات مناسبة لهذه الفئة السعرية، في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الهاتف.

سعر ومواصفات هاتف نوكيا Nokia C10

يتميز هاتف نوكيا Nokia C10، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبدقة +HD تبلغ 720 × 1600 بكسل، تدعم مستوي سطوع يصل إلى 400 شمعة.

جاء هاتف نوكيا Nokia C10، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Nokia C10

يعمل هاتف نوكيا Nokia C10 بواسطة معالج من نوع Unisoc SC7331E، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 28 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 أو 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 16 أو 32 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 إصدار Go.

Nokia C10

يحزم هاتف نوكيا Nokia C10، بطارية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 5 وات ، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، مع شريحتي اتصال، وبلوتوث 4.2، وواي فاي Wi-Fi 802.

سعر هاتف نوكيا Nokia C10

يتوفر هاتف نوكيا Nokia C10، في لونين الرمادي والبنفسجي، للبيع في مصر مقابل سعر يبدأ من 3000 جنيه مصري، وقد حصل الهاتف على خصم 500 جنيه يقدر بـ16% على أحد المواقع الألكترونية، ليصبح بسعر 2.500 جنيه مصري.