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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تخليها عن نوكيا.. شركة HMD تطلق 9 هواتف جديدة

أجهزة نوكيا
أجهزة نوكيا

بعد أن أشارت بعض التقارير إلى تخليها عن العلامة التجارية نوكيا، أعلنت شركة HMD العالمية، عن استراتيجيتها الجديدة التي تتمثل في إنتاج أجهزة تحت اسم HMD Originals.  

ووفقا لذلك، تم رصد 9 هواتف ذكية جديدة من شركة HMD في قاعدة بيانات IMEI، في البداية، ظهر هاتفان يحملان علامة HMD، والآن، تم الكشف عن 9 موديلات أخرى، مما يشير إلى أن العلامة التجارية تعمل على 11 هاتفا جديدا إجمالا.

 

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شركة HMD تطلق 9 هواتف جديدة

وعلى الرغم من أن المواصفات الدقيقة للهواتف الذكية غير معروفة، إلا أن ظهورها في قاعدة بيانات IMEI يؤكد وجود تلك المنتجات.

وفي الآوانة الأخيرة، قامت المالكة للعلامة التجارية نوكيا، بإعادة تسمية حساب NokiaMobile إلى HMD، مما يشير إلى نهاية نوكيا.

وبعد أيام قليلة من هذا التغيير، حدث تطور مهم. اكتشف الأشخاص في موقع GSMChina التقني، 9 هواتف HMD جديدة، ولا توفر قاعدة بيانات IMEI معلومات عن مواصفاتهم، ولكنها تكشف عن وجود 9 منتجات تحمل علامة HMD، تشير إليها الشركة بأرقام الطرازات التالية:

TA-1584
TA-1588
TA-1589
TA-1592
TA-1594
TA-1595
TA-1602
TA-1605
TA-1631

وعلى الرغم من عدم معرفة الكثير حول مواصفات هواتف HMD الجديدة، فقد تم الكشف في وقت سابق عن أن الهاتف الذي يحمل علامة HMD سيحتوي على كاميرا ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS.

ومن المتوقع أن العلامة الجديدة HMD Originals ستتولى إصدار هواتف ذكية بمواصفات وإمكانات متميزة، فيما قد تبقى نوكيا مع الاستمرار في إطلاق هواتف الميزانية المحدودة ذات مواصفات منخفضة.

نوكيا Nokia شركة HMD HMD Original NokiaMobile

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