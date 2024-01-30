كاميرا دقة 108 ميجابكسل.. نوكيا تفاجئ المستخدمين بهذا الهاتف

في السنوات الأخيرة، ركزت شركة HMD Global المالكة للعلامة التجارية Nokia نوكيا بشكل أكبر على سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المنخفضة، ولكن مؤخرًا تم رصد أول هاتف ذكي من نوكيا مزودًا بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

وظهر تصميم للهاتف الذكي من Nokia نوكيا مع كاميرا مزدوجة، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، حيث يعد هذا هو العرض الثاني الذي يظهر لهاتف نوكيا الذكي غير المعلن عنه خلال أسبوع.

الإعلان التشويقي للهاتف

وبحسب GizChina فإن أحدث معلومات الهاتف الذكي تأتي من موقع Suomimobili الفنلندي، حيث يبدو العرض وكأنه عرض ترويجي رسمي سيظهر خلال الإعلانات التشويقية الرسمية للهاتف الذكي.

وإحدى التفاصيل المثيرة للاهتمام هي أن الصورة تبدو مشابهة لعرض الهاتف الذكي من نوكيا الذي تم تسريبه قبل بضعة أيام، حيث كشفت عن هاتف ذكي مزود بكاميرات خلفية مزدوجة وتصميم مماثل للكاميرا دقة 108 ميجابكسل، مع ميزة التثبيت البصري للصورة.

وستستهدف نوكيا إطلاق الهاتف في الفترة المقبلة مع عدد من الإمكانات الكبيرة مما يمكنها من جذب حصة أكبر من السوق والدخول في المنافسة مع شركات هواتف الأندرويد الأخرى.