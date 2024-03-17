تليفون الغلابة.. موبايل أندرويد من Nokia برخص التراب

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد يلبي احتياجاتك ويناسب ميزانيتك، فمع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة في سوق الهواتف المحمولة، قد يصعب عليك اختيار هاتف مناسب دون الحاجة لإنفاق الكثير من الأموال، في هذه المقالة، سوف نقدم لك هاتف نوكيا Nokia C10 بإعتباره من أرخص الهواتف الموجودة في السوق حاليا.

أرخص موبايل Nokia في مصر

بالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف نوكيا Nokia C10، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.52 بوصة، وبدقة +HD تبلغ 720 × 1600 بكسل، تدعم مستوي سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل هاتف نوكيا Nokia C10 بواسطة معالج من نوع Unisoc SC7331E، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 28 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 أو 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 16 أو 32 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 إصدار Go.

ويستمد هاتف نوكيا Nokia C10، طاقته من بطارية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، بقدرة 5 وات، ويحتوي الهاتف مع شريحتي اتصال، وبلوتوث 4.2، وواي فاي Wi-Fi 802.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف نوكيا Nokia C10، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويأتي في لونين هما: الرمادي والبنفسجي.

يباع هاتف نوكيا Nokia C10، على أحد مواقع التجارة الألكترونية في مصر مقابل سعر يبدأ من 3 آلاف جنيه، وقد حصل الهاتف على خصم يقدر بـ 18% ليصبح سعره الحالي 2.449 جنيها مصريا.